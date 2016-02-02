Тука попереджає, що готовий закрити КПП у Станиці Луганській

Георгій Тука допускає, що контрольно-пропускний пункт в Станиці Луганській, який з'єднує підконтрольні і непідконтрольні Україні райони Луганської області, може бути закритий. Про це голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації це написав у своєму Facebook.

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"Повністю підтримую рішення Павла Івановича Жебрівського по закриттю КПВВ Зайцево. Для нас головне - безпека! Безпека наших воїнів і безпека цивільного населення. Попереджаю: якщо ці ідіоти (бойовики, - ред.) і далі будуть порушувати домовленості про припинення вогню - я теж закрию перехід в Станиці Луганській!", - написав Тука.

Як повідомлялося, контрольний пункт в'їзду/виїзду в зону АТО "Зайцеве" закрили через постійні обстріли бойовиків.