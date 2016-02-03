У Донецькій області на розтяжці підірвалися п'ятеро українських військових

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Національної поліції у Луганській області, Сватівський відділ міліції надійшло повідомлення від судового медичного експерта про те, що в морг з тілесними ушкодженнями у вигляді роздроблених м'яких тканин і кісток в ділянці гомілок обох ніг, а також осколкових поранень в ділянці живота і голови доставлено труп військовослужбовця ЗСУ.

Зазначені тілесні ушкодження чоловік отримав 2 лютого приблизно о 15.00 під час патрулювання прилеглої до території поблизу с. Спірного Артемівського району Донецької області, в результаті спрацювання вибухового пристрою типу «розтяжка».

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Також разом з ним отримали тілесні ушкодження четверо військовослужбовців. Їх доставлено у військовий госпіталь у м. Сватове.

Цей факт кваліфіковано за ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).