Жебрівський повідомив про напружену ситуацію на двох КПВВ

01:22, 03 лютого 2016
Війна
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Неспокійна ситуація спостерігається на лінії розмежування неподалік Мар'їнки та Пищевика.

Фото УНІАН

Про це в ефірі 5 каналу повідомив очільник Донецької області Павло Жебрівський.

"Напруженість є ще на двох пунктах – це у мар'їнському контрольно-пропускному пункті і Пищевику", - сказав він.

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Жебрівський зазначив, зокрема, що вчора ввечері біля села Пищевик, розташованого неподалік Маріуполя, відбулося збройне зіткнення між силами Антитерористичної операції і російськими найманцями. Там майже годину тривав стрілецький бій. Також нещодавно бойовики гатили з АГС поблизу мар'їнського переходу.

"Ми також моніторимо там ситуацію", - додав очільник Донеччини.

Раніше УНІАН повідомляв, що контрольний пункт в’їзду/виїзду в зону АТО "Зайцеве" на Донеччині закрили через обстріли бойовиків.

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