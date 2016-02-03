Жебрівський повідомив про напружену ситуацію на двох КПВВ

Про це в ефірі 5 каналу повідомив очільник Донецької області Павло Жебрівський.

"Напруженість є ще на двох пунктах – це у мар'їнському контрольно-пропускному пункті і Пищевику", - сказав він.

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Жебрівський зазначив, зокрема, що вчора ввечері біля села Пищевик, розташованого неподалік Маріуполя, відбулося збройне зіткнення між силами Антитерористичної операції і російськими найманцями. Там майже годину тривав стрілецький бій. Також нещодавно бойовики гатили з АГС поблизу мар'їнського переходу.

"Ми також моніторимо там ситуацію", - додав очільник Донеччини.

Раніше УНІАН повідомляв, що контрольний пункт в’їзду/виїзду в зону АТО "Зайцеве" на Донеччині закрили через обстріли бойовиків.