Влада Луганщини плануює відкрити автомобільний пункт пропуску в Золотому в січні

14:34, 29 грудня 2015
Суспільство
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Керівництво Луганської області планує відкрити в січні 2016 року автомобільний пункт пропуску на лінії розмежування в Золотому.

золотое / panoramio.com/user/128663

Як повідомив під час онлайн-прес-конференції голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Георгій Тука, поки він не дає дозволу на відкриття пунктів пропуску в регіоні за бойовий небезпеки.

"Як будуть розвивається події з 1 січня, ніхто не знає, але планується відкриття пункту пропуску в місті Золоте і відкриття логістичного центру", - зазначив Тука.

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