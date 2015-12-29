Влада Луганщини плануює відкрити автомобільний пункт пропуску в Золотому в січні
14:34, 29 грудня 2015Суспільство
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Керівництво Луганської області планує відкрити в січні 2016 року автомобільний пункт пропуску на лінії розмежування в Золотому.
В Золотому планують відкрити пункт пропуску / panoramio.com/user/128663
Як повідомив під час онлайн-прес-конференції голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Георгій Тука, поки він не дає дозволу на відкриття пунктів пропуску в регіоні за бойовий небезпеки.
"Як будуть розвивається події з 1 січня, ніхто не знає, але планується відкриття пункту пропуску в місті Золоте і відкриття логістичного центру", - зазначив Тука.
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