Влада Луганщини плануює відкрити автомобільний пункт пропуску в Золотому в січні

Як повідомив під час онлайн-прес-конференції голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Георгій Тука, поки він не дає дозволу на відкриття пунктів пропуску в регіоні за бойовий небезпеки.

"Як будуть розвивається події з 1 січня, ніхто не знає, але планується відкриття пункту пропуску в місті Золоте і відкриття логістичного центру", - зазначив Тука.