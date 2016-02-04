Обидві сторони не відвели близько 30% забороненої Мінськими домовленостями техніки - ОБСЄ
14:38, 04 лютого 2016Війна
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Обидві сторони конфлікту не відвели від лінії розмежування на Донбасі близько 30% військової техніки, яка повинна бути відведена на безпечні відстані у відповідності з Мінськими угодами.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві заявив перший заступник керівника Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хуг.
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"Приблизно 30% з обох боків виявлено неспівпадінь із заявленими даними про відведення техніки", - сказав Хуг.
За його словами, спостерігачі зафіксували розташування важкої зброї в Донецьку і поблизу Новгородського.
Як сказав Хуг, обстріли Зайцевого призвели до закриття пункту пропуску в цьому районі. При цьому він не виключив аналогічної ситуації з КПВВ у Станиці Луганській, якщо обстріли продовжаться.
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