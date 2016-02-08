У Генштабі назвали кількість російських військових на окупованому Донбасі

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко сьогодні у Києві після зустрічі із військовими аташе акредитованих в Україні дипломатичних представництв.

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«Є підтверджена інформація про наявність кадрових російських військовослужбовців та регулярних підрозділів на території тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей», - заявив він.

«Ми зараз можемо вести мову про приблизно 7 тисяч таких військовослужбовців в складі регулярних підрозділів, які знаходяться на території окупованих районів Донецької та Луганської областей», - додав Муженко.

«Є кадрові військові РФ, які на сьогоднішній день займаються підготовкою новостворених так званих корпусів «ДНР» та «ЛНР».Є військовослужбовці, які знаходяться безпосередньо на посадах в цих новостворених організмах. У нас ця інформація є і робимо відповідні висновки», - зауважив начальник Генштабу.

Додамо, що у вересні 2015 року президент Петро Порошенко називав цифру у 7-9 тисяч вояків.