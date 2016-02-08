Завтра СБУ оприлюднить докази причетності кадрових офіцерів РФ до діяльності бойовиків на Донбасі

Завтра, 9 лютого, керівництво Служби безпеки України оприлюднить нові докази причетності російських кадрових офіцерів до діяльності терористів на Донбасі.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ. Читайте також"Іловайський котел": Міноборони оприлюднило детальний аналіз оточення і боїв з росіянами (інфографіка) "У вівторок о 12.00 відбудеться прес-конференція керівників Служби щодо нових доказів причетності кадрових офіцерів РФ до діяльності терористичної організації "ДНР/ЛНР", - йдеться у повідомленні. Раніше Генеральний штаб Збройних сил оприлюднив нові докази присутності російських військових у лавах бойовиків.

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