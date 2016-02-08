Завтра СБУ оприлюднить докази причетності кадрових офіцерів РФ до діяльності бойовиків на Донбасі

20:17, 08 лютого 2016
Війна
1912 0

Завтра, 9 лютого, керівництво Служби безпеки України оприлюднить нові докази причетності російських кадрових офіцерів до діяльності терористів на Донбасі.

REUTERS

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

Читайте також"Іловайський котел": Міноборони оприлюднило детальний аналіз оточення і боїв з росіянами (інфографіка)

"У вівторок о 12.00 відбудеться прес-конференція керівників Служби щодо нових доказів причетності кадрових офіцерів РФ до діяльності терористичної організації "ДНР/ЛНР", - йдеться у повідомленні.

Раніше Генеральний штаб Збройних сил оприлюднив нові докази присутності російських військових у лавах бойовиків.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter