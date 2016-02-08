Завтра СБУ оприлюднить докази причетності кадрових офіцерів РФ до діяльності бойовиків на Донбасі
20:17, 08 лютого 2016Війна
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Завтра, 9 лютого, керівництво Служби безпеки України оприлюднить нові докази причетності російських кадрових офіцерів до діяльності терористів на Донбасі.
REUTERS
Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.
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"У вівторок о 12.00 відбудеться прес-конференція керівників Служби щодо нових доказів причетності кадрових офіцерів РФ до діяльності терористичної організації "ДНР/ЛНР", - йдеться у повідомленні.
Раніше Генеральний штаб Збройних сил оприлюднив нові докази присутності російських військових у лавах бойовиків.
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