Бойовики сьогодні 17 разів обстріляли українських військових – штаб АТО
Проросійські бойовики з початку доби 17 разів обстріляли позиції українських військових, використовуючи при цьому стрілецьку зброю, великокаліберні кулемети та гранатомети.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у соцмережі. "На околицях Донецька окупантами були обстріляні українські укріплення в Авдіївці, Пісках, Опитному та на шахті Бутівка. Неподалік Мар’їнки працював ворожий снайпер", - йдеться в повідомленні.
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Крім того, в районі тимчасово окупованої Горлівки з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів бойовики вели вогонь по українських опорних пунктах в Новгородському, Троїцькому та Верхньоторецькому.
Також з мінометів калібру 82 мм проросійські бойовики обстріляли українські укріплення неподалік Красногорівки.
На Маріупольському напрямку з гранатометів та стрілецької зброї противник відкривав вогонь по українських позиціях в Широкиному, поінформували в штабі АТО.