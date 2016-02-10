Бойовики сьогодні 17 разів обстріляли українських військових – штаб АТО

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у соцмережі. "На околицях Донецька окупантами були обстріляні українські укріплення в Авдіївці, Пісках, Опитному та на шахті Бутівка. Неподалік Мар’їнки працював ворожий снайпер", - йдеться в повідомленні.

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Крім того, в районі тимчасово окупованої Горлівки з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів бойовики вели вогонь по українських опорних пунктах в Новгородському, Троїцькому та Верхньоторецькому.

Також з мінометів калібру 82 мм проросійські бойовики обстріляли українські укріплення неподалік Красногорівки.

На Маріупольському напрямку з гранатометів та стрілецької зброї противник відкривав вогонь по українських позиціях в Широкиному, поінформували в штабі АТО.