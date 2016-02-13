Кількість обстрілів бойовиками сил АТО за добу сягнула майже 70 разів - штаб

В районі проведення АТО проросійські бандформування не припиняють обстрілювати опорні пункти Збройних Сил України, використовуючи при цьому, окрім стрілецької зброї та гранатометів, міномети калібру 82 та 120 мм.

Про це повідомляється на сторінці прес-центру АТО у Facebook.

Зазначається, що протягом минулої доби бойовики 67 разів відкривали вогонь по наших опорних пунктах по всій лінії розмежування. Лише в районі Мар’їнки противник зі стрілецької зброї та гранатометів 22 рази обстріляв українські позиції.

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"Напруженою зберігається обстановка неподалік Красногорівки. Тут по наших укріпленнях окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 та 120 мм, великокаліберних кулеметів та БМП", - йдеться у повідомленні.

Також під мінометний вогонь противника потрапили опорні пункти сил АТО в Кримському, Пісках, Новозванівці, Талаківці та Майорську.

"З гранатометів та великокаліберних кулеметів бойовики обстріляли наші позиції в Троїцькому, Новгородському, Луганському, Опитному та в районі шахти Бутівка", - заявили у штабі.