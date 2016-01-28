На Світлодарській дузі бойовики накривали укріплення сил АТО вогнем з міномета, гранатометів та стрілецької зброї
Продовжуються обстріли проросійськими бойовиками позицій українських військ у зоні проведення АТО.
Про це прес-центр АТО повідомив на своїй сторінці у Facebook.
Зазначається, що впродовж доби окупанти 40 разів порушували режим тиші.
Напруженою була обстановка на околицях тимчасово окупованого Донецька. Українські опорні пункти зазнали обстрілу зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем в Опитному, Пісках, Авдіївці та на шахті Бутівка.
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Українські позиції неподалік Мар’їнки ворог обстріляв із зенітної установки. Працював там і ворожий снайпер.
"На Світлодарській дузі по наших укріпленнях біля Майорська та Троїцького противник відкривав вогонь з міномета, гранатометів та стрілецької зброї. На Луганському напрямку близько 20.00 проросійські бойовики зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів обстріляли наші опорні пункти в Трьохізбенці", - йдеться у повідомленні штабу.
При цьому повідомляється, що українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали.
Зведення прес-центру штабу АТО станом на 06:00 годину28 січня 2016 року:Продовжуються обстріли проросійськими бойовик...Опубликовано Прес-центр штабу АТО 27 января 2016 г.