Через постійні обстріли бойовиків у Мар'їнці закрили КПП
10:49, 13 лютого 2016Війна
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Через провокації бандформувань контрольно-пропускний пункт довелося закрити.
Ілюстративна фотографія / twitter.com/UKRinVAT
У Мар'їнці Донецької області через постійні обстріли бойовиків закрито Контрольно-пропускний пункт.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Ради національної безпеки і оборони України.
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"Через постійні обстріли з боку терористичних угруповань контрольно-пропускний пункт в Мар'їнці закрито для захисту життя громадян", - йдеться у повідомленні.
У відомстві нагадали, що про перспективу закриття цього пропускного пункту у разі продовження обстрілів попереджав cекретар РНБО України Олександр Турчинов, перебуваючи в зоні проведення АТО в середу, 10 лютого.
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