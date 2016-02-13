Через постійні обстріли бойовиків у Мар'їнці закрили КПП

10:49, 13 лютого 2016
Війна
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Через провокації бандформувань контрольно-пропускний пункт довелося закрити.

Ілюстративна фотографія / twitter.com/UKRinVAT

У Мар'їнці Донецької області через постійні обстріли бойовиків закрито Контрольно-пропускний пункт.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Ради національної безпеки і оборони України.

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"Через постійні обстріли з боку терористичних угруповань контрольно-пропускний пункт в Мар'їнці закрито для захисту життя громадян", - йдеться у повідомленні.

У відомстві нагадали, що про перспективу закриття цього пропускного пункту у разі продовження обстрілів попереджав cекретар РНБО України Олександр Турчинов, перебуваючи в зоні проведення АТО в середу, 10 лютого.

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