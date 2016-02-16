За тиждень статус учасника бойових дій отримали майже 9 тисяч військових
11:57, 16 лютого 2016Війна
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На сьогоднішній день загалом статус учасника бойових дій вже отримали 117 тисяч 354 військовослужбовців ВСУ.
На сьогоднішній день в цілому статус учасника бойових дій вже отримали понад 117 тисяч військових / Фото УНІАН
За минулий тиждень статус учасника бойових дій отримали 8 тис. 889 військовослужбовців та працівників Збройних сил України, які брали участь в Антитерористичній операції.
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Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила речник Міністерства оборони полковник Вікторія Кушнір, посилаючись на рішення комісії Міноборони та ЗСУ з розгляду питань визначення громадянам зазначеного статусу.
«На сьогодні загалом статус учасника бойових дій вже отримали 117 тис. 354 особи ЗСУ», - резюмувала вона.
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