За тиждень статус учасника бойових дій отримали майже 9 тисяч військових

За минулий тиждень статус учасника бойових дій отримали 8 тис. 889 військовослужбовців та працівників Збройних сил України, які брали участь в Антитерористичній операції.

Читайте такожЗ початку року кількість контрактників у ЗСУ зросла на 7,3 тисяч осіб - Міноборони

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила речник Міністерства оборони полковник Вікторія Кушнір, посилаючись на рішення комісії Міноборони та ЗСУ з розгляду питань визначення громадянам зазначеного статусу.

«На сьогодні загалом статус учасника бойових дій вже отримали 117 тис. 354 особи ЗСУ», - резюмувала вона.