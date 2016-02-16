У "ДНР" заявили про підрив електровоза під Ясинуватою

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на один із сайтів бойовиків "ДНР".

Зокрема, 16 лютого о 19:35 при русі потягу з неокупованої території України до Ясинуватої стався підрив заряду під електровозом. "В результаті вибуху сім вагонів зійшли з рейок, один перевернутий набік", - повідомив один з представників бойовиків.

Повідомляється, що жертв і постраждалих немає, відновлювальні роботи розпочнуться вранці.

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Раніше УНІАН повідомляв, що жителі Ясинуватої, яка тимчасово окупована проросійськими бойовиками, вийшли на мітинг проти "призначення" колишнього "народного губернатора Донбасу" Павла Губарєва "мером" міста.