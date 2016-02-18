Терористи впродовж доби планують захопити Мар’їнку – прес-центр АТО

Про це повідомляє у Facebook прес-центр штабу АТО.

За інформацією жителів Донецька, в Петровському районі міста бойовики нарощують сили і техніку незаконних збройних формувань, для подальшого застосування в напрямку Мар’їнки.

Читайте такожПункт пропуску Мар’їнка минулої ночі тимчасово закрили через обстріли

«Очевидці стверджують про прибуття великої кількості техніки, забороненої Мінськими домовленостями, та бойовиків. Зокрема помічено декілька РСЗВ «Град» та більше 10 танків», - йдеться в повідомленні.

При цьому, зазначають у прес-центрі штабу АТО, терористи не приховують, що планують протягом доби захопити Мар’їнку.