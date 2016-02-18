Терористи перекидають засоби ППО у район Донецька - Тимчук

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук.

«Зокрема, за добу через Шахтарськ у напрямку Донецька на транспортерах було перевезено 3 од. ЗРК «Стріла-10М». Техніка була вкрита брезентом», - повідомив він.

Читайте такожБойовики ведуть обстріл майже на всіх ділянках уздовж лінії розмежування у Донецькій області – Тимчук

Тимчук також зазначив, що у Горлівці терористи продовжують перегрупування артзасобів.

«У темну пору доби 3 одиниці 122-міліметрових гаубиць Д-30 на причепі були перевезені від авторинку у бік Мічуріного. На південь від Гольмівського бойовики обладнали вогневі позиції для САУ. За попередніми даними, самохідна артилерія буде перекинута від станції Байрак на схід від Горлівки», - йдеться в повідомленні.

За даними Тимчука, також триває перегрупування сил і засобів Алчевсько-Стахановського угруповання бойовиків. Між Лутугиним і Білим спостерігається активний рух автотранспорту і бронетехніки. Зокрема, зафіксовано мотострілецьку роту бойовиків на марші (8 од. БМП-1, 2, 3 МТ-ЛБ, 4 вантажівки з живою силою). З боку Луганська у район Стаханова перекинуто 2 од. РСЗВ БМ-21 «Град» (при цьому ТЗМ зафіксовані не були).