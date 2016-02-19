Росія зосередила до 8 тисяч військових біля українського кордону - розвідка

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький на брифінгу в Києві.

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"Що стосується безпосередньо військовослужбовців збройних сил РФ, тобто регулярних підрозділів, які перебувають на території нашої держави, за нашими оцінками, – це близько 7 тис. осіб", - зазначив він.

"Щодо посилення угруповання російських військ на східних кордонах нашої держави, то постійно в Ростовській області, на полігонах, поблизу кордону перебувають приблизно 6,5 - 8 тис. осіб. Але РФ в будь-який момент може значно посилити своє угруповання. Протягом трьох діб Росія може значно наростити угруповання свої військ поблизу східних кордонів нашої держави", - додав Скібіцький.