Росія зосередила до 8 тисяч військових біля українського кордону - розвідка
На Донбасі перебуває до 7 тисяч російських військових, а поблизу кордону з Україною – від 6,5 до 8 тисяч на постійній основі. Протягом трьох діб це угруповання може бути значно нарощене.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький на брифінгу в Києві.
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"Що стосується безпосередньо військовослужбовців збройних сил РФ, тобто регулярних підрозділів, які перебувають на території нашої держави, за нашими оцінками, – це близько 7 тис. осіб", - зазначив він.
"Щодо посилення угруповання російських військ на східних кордонах нашої держави, то постійно в Ростовській області, на полігонах, поблизу кордону перебувають приблизно 6,5 - 8 тис. осіб. Але РФ в будь-який момент може значно посилити своє угруповання. Протягом трьох діб Росія може значно наростити угруповання свої військ поблизу східних кордонів нашої держави", - додав Скібіцький.