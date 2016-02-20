Тандіт оцінив можливість сьогоднішнього обміну полоненими

Про це свідчить заява радника голови СБУ Юрія Тандіта, передає "112 Україна".

Відповідаючи на питання про сьогоднішній обмін, він так прокоментував інформацію, раніше озвучену представниками бойовиків.

"Я думаю, що сьогодні ми вас потішимо, але ми не будемо анонсувати цю подію", - сказав Тандіт.

За його словами, у СБУ все ще не впевнені до кінця, що це відбудеться.

"Ми хочемо зробити все, щоб були звільнені всі наші заручники. Ми не будемо анонсувати час, годину і місце, де буде відбуватися обмін полоненими. Досі ми не впевнені в тому, що не братиме участь третя сторона, яка в останній момент завадить звільненню заручників", - заявив Тандіт.

Читайте такожНа Донбасі в полоні у бойовиків перебувають 136 українців, близько 700 зникли безвісти

Він також розповів, на кого Україна збирається змінювати своїх військовослужбовців.

"СБУ відпрацьовує щодня групи, що вчиняють злочини проти цілісності України. І цих злочинців у рамках Мінських домовленостей ми можемо використовувати, щоб забирати наших хлопців", - розповів радник голови СБУ.

Він каже, що у відомстві готові до будь-якого формату обміну.

"З 6 січня спочатку домовилися про принципі звільнення "всі на всіх", коли ми говорили про 25 на 36 осіб, але ми відкриті для будь-яких варіантів, заради наших хлопців ми готові на все, щоб їх звільнити. Весь цей хаос можна зупинити фактично одним телефонним дзвінком", - сказав Тандіт.

Нагадаємо, 18 лютого "омбудсмен ДНР" Дарина Морозова заявила, що українська сторона досягла домовленостей з бойовиками про обмін полонених за формулою "3 на 6".