Ніч в зоні АТО минула спокійно: на Луганському та Маріупольському напрямках дотримувався режим тиші
На Луганському та Маріупольському напрямках дотримувався режим припинення вогню, задекларований Мінськими угодами.
Ніч в зоні проведення АТО пройшла відносно спокійно.
Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.
На Луганському та Маріупольському напрямках дотримувався режим припинення вогню, задекларований Мінськими угодами.
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На донецькому напрямку бандформування бойовиків обстріляли з автоматичного гранатомета та великокаліберного кулемета опорний пункт українських військ неподалік Зайцевого.
Неприцільний вогонь з гранатомета вівся по наших позиціях поблизу Майорська та з великокаліберного кулемета в районі Троїцького.
По позиціям українських військ неподалік Опитного вівся вогонь зі стрілецької зброї.
Зведення прес-центру штабу АТО станом на 06:00 годину 21 лютого 2016 року: Ніч в зоні проведення АТО пройшла відно...Опубліковано Прес-центр штабу АТО 20 лютого 2016 р.