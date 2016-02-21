Ніч в зоні АТО минула спокійно: на Луганському та Маріупольському напрямках дотримувався режим тиші

Ніч в зоні проведення АТО пройшла відносно спокійно.

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

На Луганському та Маріупольському напрямках дотримувався режим припинення вогню, задекларований Мінськими угодами.

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На донецькому напрямку бандформування бойовиків обстріляли з автоматичного гранатомета та великокаліберного кулемета опорний пункт українських військ неподалік Зайцевого.

Неприцільний вогонь з гранатомета вівся по наших позиціях поблизу Майорська та з великокаліберного кулемета в районі Троїцького.

По позиціям українських військ неподалік Опитного вівся вогонь зі стрілецької зброї.