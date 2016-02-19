Місія ОБСЄ закликає українську владу переглянути рішення про закриття КПП у Майорську та Мар'їнці

Як передає кореспондент УНІАН, про це Хуг сказав сьогодні на брифінгу в Києві.

Перший заступник голови місії ОБСЄ вважає, що підставою для закриття пропускних пунктів на лінії розмежування може бути лише захист цивільних громадян.

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"Це дійсно було серед причин, які нам надали (щодо закриття пропускних пунктів). Але я хотів би попросити тих, хто приймав такі рішення, переглянути їх. Коли Майорськ і тепер Мар'їнка закриті, Спеціальна моніторингова місія фіксує велику кількість людей на інших пропускних пунктах", - заявив Хуг.

При цьому він зазначив, що зазвичай на пропускному пункті у Мар'їнці спостерігачі у будь-який час фіксували по 400-500 осіб. На його переконання, тепер ці люди можуть потрапляти у небезпеку в інших місцях.

"Тому що, так чи інакше, вони все ще мають необхідність перетинати лінію зіткнення. Вони повинні отримати свої пенсії, придбати їжу або медикаменти, вони все ще мають родичів та друзів на іншій стороні від лінії зіткнення", - сказав Хуг.

У зв'язку з цим перший заступник голови місії ОБСЄ зауважив, що якщо люди не зможуть перейти лінію розмежування у Мар'їнці, то зроблять це в іншому місці, наприклад, в Оленівці.

"Вони не захищені, де б вони не перетинали лінію розмежування. Це неприпустимо. Закриття та ущільнення лінії зіткнення не вирішить проблему безпеки цивільних. Припинення насильства - це є рішенням", - наголосив Хуг.

Як повідомляв УНІАН, пункт пропуску «Зайцеве» через обстріли бойовиків тимчасово закрито з 3 лютого, у Мар’їнці - з 17 лютого.

Загалом на лінії розмежування діє 6 дорожніх коридорів для проїзду автотранспортом: «Стаханов-Золоте-Гірське-Лисичанськ» - КПВВ «Лисичанськ»; «Горлівка-Артемівськ» - КПВВ «Зайцеве»; «Донецьк-Курахове» - КПВВ «Мар’їнка»; «Донецьк-Маріуполь (через Волноваху)» - КПВВ «Новотроіцьке»; «Новоазовськ-Красноармійськ-Талаківка-Маріуполь» - КПВВ «Гнутове»; «Станиця Луганська - Новойдар» - КПВВ «Станиця Луганська».