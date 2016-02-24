У Міноборони відповіли на закиди щодо постачання неякісних бронежилетів бійцям АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший заступник міністра оборони України Іван Руснак на засіданні уряду.

За його словами, після заяви народного депутата фракції "Батьківщина" Сергія Соболєва про нібито ненадійність пластин в бронежилетах українських військових в зоні АТО була створена комісія, яка і провела випробування цих бронежилетів.

"Всі кулі пластина витримала, вона відповідає 4-му класу захисту, і саме такі бронежилети закуповує Міноборони для Збройних сил", - сказав Руснак.

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Водночас він поінформував, що підприємство-монополіст з постачання бронежилетів українській армії "Темп 3000" вже технологічно відпрацювало пластини 5-го і 6-го класу захисту.

"Вони важчі. Але вони будуть поставлятися в спецпідрозділи, які ведуть контактний бій з противником. Для масової поставки у війська вони не рекомендовані, тому що це недоцільно", - зазначив заступник міністра.

Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк звернувся з проханням надіслати акт перевірки пластин бронежилетів фракції "Батьківщина" і безпосередньо Соболєву.

Як повідомляв УНІАН, 19 лютого Соболєв під час виступу у парламенті звернувся до військового прокурора з вимогою розслідувати постачання нібито неякісних бронежилетів в АТО.