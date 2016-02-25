Сили АТО відбили штурм: бій під Зайцевим тривав майже добу (відео)

На Донеччині біля села Зайцеве у середу ввечері бойовики почали штурмувати позиції сил АТО. Вже місяць ця гаряча "нульова" ділянка фронту, яку обороняє окрема мотопіхотна бригада, щоденно потрапляє у зведення штабу АТО.

Вчора один з підпорядкованих бригаді батальйон прийняв штурмове зіткнення, яке розпочалося ввечері, і тривало практично до самого ранку. Про це штаб АТО повідомляє на свої сторінці у Facebook.

Читайте такожСитуація в зоні АТО напружена: бойовики 56 разів обстріляли українських військових

Під прикриттям кулеметів, гранатометів ворожа піхота пішла у наступ. Проте українським військовослужбовцям вдалося посунути далі сепаратистів з висоти, з якої вони наступали.

Відзначається, що на місці кинутих позицій російських найманців, звідки вони починали атакувати українські позиції, було захоплено ворожі трофеї: це протитанкові керовані ракети призначені для ураження танків та броньованої техніки, та "Шмелі" - вогнемети виробництва 2000 року.

Є докази того, що все це виготовлено у Росії, оскільки має відповідне маркування й перебуває на озброєнні армії РФ.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що бойовики повністю залишили Широкине.