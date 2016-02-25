Військові показали, що залишилося після бойовиків у Широкиному (відео)

Увійшовши до Широкиного, українські підрозділи виявили безліч доказів того, що бойовиків спонсорувала і підтримувала саме Росія. Про це йдеться в сюжеті "5 каналу".

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За словами українських бійців, територія селища ретельно замінована, в тому числі і протипіхотними мінами, які заборонені міжнародними конвенціями.

У деяких покинутих будинках вони знайшли особисті речі бойовиків: рації, російську форму, бронежилети, розгрузки. Також журналістам продемонстрували російську тушкованку з маркуванням "Не для продажу". Можливо, до бойовиків вона потрапила з "гумконвоїв".

Найближчим часом оборону Широкиного підсилять окремим підрозділом морської піхоти. Але військові зазначають, що поки мирним жителям повертатися сюди небезпечно: розмінування вимагає певного часу.