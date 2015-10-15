В Станиці Луганській на розтяжці підірвалися двоє військових - Москаль
Голова Закарпатської та колишній голова Луганської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль заявляє про підрив двох військовослужбовців на розтяжці в Станиці Луганській 14 жовтня.
Про це йдеться в повідомленні на сайті Москаля.
"У середу (14.10) під вечір на околиці Станиці Луганської двоє українських військовослужбовців віком 21 та 24 роки підірвалися на розтяжці", - сказано в ньому.
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Інцидент стався в лісосмузі біля річки Сіверський Донець, по якій проходить лінія розмежування вогню.
Обидва військових - бійці 128-ї гірсько-піхотної бригади, яка дислокована на Закарпатті - доставлені до районної лікарні, у них діагностовано мінно-вибухові травми.
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"Пораненим надається вся необхідна медична допомога, за попередніми даними, загрози їх життю немає", - йдеться в повідомленні.