В Станиці Луганській на розтяжці підірвалися двоє військових - Москаль

Про це йдеться в повідомленні на сайті Москаля.

"У середу (14.10) під вечір на околиці Станиці Луганської двоє українських військовослужбовців віком 21 та 24 роки підірвалися на розтяжці", - сказано в ньому.

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Інцидент стався в лісосмузі біля річки Сіверський Донець, по якій проходить лінія розмежування вогню.

Обидва військових - бійці 128-ї гірсько-піхотної бригади, яка дислокована на Закарпатті - доставлені до районної лікарні, у них діагностовано мінно-вибухові травми.

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"Пораненим надається вся необхідна медична допомога, за попередніми даними, загрози їх життю немає", - йдеться в повідомленні.