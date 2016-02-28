У лісі біля Станиці Луганської на розтяжці підірвалися троє мирних жителів, один загинув

Неподалік від Станиці Луганської троє мирних жителів підірвалися на розтяжці. Про це повідомив директор департаменту комунікацій Луганської ВЦА Денис Денищенко, передає "112 Україна".

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За його словами, троє місцевих жителів пішли в ліс по дрова і там підірвалися, попередньо, на розтяжці. Один чоловік загинув, ще один госпіталізований у важкому стані, а третя людина знаходиться в нормальному стані.

Зазначимо, раніше вранці глава ОВЦА Георгій Тука повідомив про двох постраждалих. На той момент більш докладної інформації не було.

Як повідомляв УНІАН, спеціальний представник ОБСЄ Мартін Сайдік раніше заявив, що розмінування територій на Донбасі має завершитися до 21 березня.