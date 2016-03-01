На Луганщині мобільна група потрапила під обстріл бойовиків, є поранені
15:21, 01 березня 2016Війна
602 0
У зоні АТО між Трьохізбенкою і Лопаскіно було скоєно напад на зведену мобільну групу "Щастя".
REUTERS
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив військовий журналіст і волонтер Родіон Шовкошитний.
"Підствольний гранатомет та стрілкове. Поранені троє працівників групи... Має бути все гаразд із хлопцями. Розстріляний "Хамер" групи, на якому вони пересувалися, залишився на місці нападу", - йдеться у повідомленні.
Читайте такожНа Донеччині вантажівка підірвалася на фугасі: один військовий загинув, інший потрапив до полону бойовиків
Цю інформацію підтвердив голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Георгій Тука, пише Українська правда.
"Вони в лікарні, двоє легко поранені, третій - середньої тяжкості", - сказав Тука.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter