На Луганщині мобільна група потрапила під обстріл бойовиків, є поранені

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив військовий журналіст і волонтер Родіон Шовкошитний.

"Підствольний гранатомет та стрілкове. Поранені троє працівників групи... Має бути все гаразд із хлопцями. Розстріляний "Хамер" групи, на якому вони пересувалися, залишився на місці нападу", - йдеться у повідомленні.

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Цю інформацію підтвердив голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Георгій Тука, пише Українська правда.

"Вони в лікарні, двоє легко поранені, третій - середньої тяжкості", - сказав Тука.