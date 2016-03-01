Лисенко: Ми вже не рахуємо зараз, скільки зроблено обстрілів

Про це речник АП з питань АТО Андрій Лисенко заявив в ефірі 5 каналу.

На його думку, це пов’язано із проведенням чергових переговорів у Мінську.

"Традиційно, перед такими важливими зустрічами ми спостерігаємо ескалацію напруженості за сьогоднішній день. Ми вже не рахуємо зараз, скільки зроблено обстрілів, але ми вже точно знаємо, що є і загиблі, і поранені. Попереду ще ніч, будемо сподіватися, що ця цифра не буде збільшуватися, але ми констатуємо те, що і напруження є, і почали працювати більш інтенсивно розвідувально-диверсійні групи ворога", - сказав речник.

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Як повідомляв УНІАН, за даними прес-центру штабу АТО, з початку сьогоднішньої доби терористи 29 разів обстріляли опорні пункти українських військ, найбільше – на Донецькому напрямку.