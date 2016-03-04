У розвідці повідомили про нові втрати серед російських військових - цього разу біля Красногорівки
13:01, 04 березня 2016Війна
920 0
Один із російських комбатів отримав важке поранення та терміново евакуйований до РФ.
REUTERS
Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
Читайте такожБойовики знову застосовують "Гради" і гармати "Мста" для обстрілу українських військових - ІС
«Підтверджені чергові втрати російських військовослужбовців. 3 березня загинули шестеро російських військовослужбовців зі складу диверсійно-розвідувальних груп, які діяли на напрямку Красногорівки, ще п’ятеро дістали поранення», -зазначається у повідомленні.
В розвідуправлінні додають, що командир батальйону 3-ї окремої мотострілецької бригади (Горлівка) 1 АК дістав важке поранення та терміново евакуюється на територію Росії.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter