У розвідці повідомили про нові втрати серед російських військових - цього разу біля Красногорівки

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

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«Підтверджені чергові втрати російських військовослужбовців. 3 березня загинули шестеро російських військовослужбовців зі складу диверсійно-розвідувальних груп, які діяли на напрямку Красногорівки, ще п’ятеро дістали поранення», -зазначається у повідомленні.

В розвідуправлінні додають, що командир батальйону 3-ї окремої мотострілецької бригади (Горлівка) 1 АК дістав важке поранення та терміново евакуюється на територію Росії.