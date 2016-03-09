ЗС Росії зазнали значних втрат при спробі встановити контроль над промзоною в Авдіївці - розвідка

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України на офіційному сайті.

Зазначається, що противник продовжує бойові дії на Донецькому напрямку з метою розширення контрольованої території.

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"Вчора, після невдалих спроб встановити контроль над промисловою зоною у південно-східній частині Авдіївки, противником було проведено ротацію та посилення передових підрозділів за рахунок перекидання до 60 осіб особового складу 11 окремого мотострілецького полку (Макіївка), мінометних підрозділів 3-ї окремої мотострілецької бригади (Горлівка) та боєприпасів зі складів 1 АК. Відповідальним за своєчасну доставку боєприпасів призначено майора ЗС РФ Маковлєва Дмитра Сергійовича", - йдеться у повідомленні.

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"У результаті бойового зіткнення противник не досягнув суттєвих результатів, але зазнав значних втрат: загинуло сім російських військовослужбовців, ще 19 дістали поранення (12 – з підрозділів спеціального призначення). В реанімацію місцевої лікарні м. Горлівка доставлено капітана ЗС РФ Олексія Горохова та старшого лейтенанта Сергія Китаєва", - наголосили в ГУ розвідки.