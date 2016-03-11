Вдень під мінометним обстрілом бойовиків опинилася низка опорних пунктів сил АТО

Як повідомляє на своїй сторінці у Фейсбук прес-центр штабу АТО, під мінометними обстрілами бойовиків опинились опорні пункти ЗСУ в районі Красногорівки, Авдіївки, Опитного та Невельського на Донецькому напрямку, Мар’їнки та Чермалика на Маріупольському напрямку. Крім того, двічі, о 6 ранку та близько 16.00 укріплення поблизу Авдіївки ворог обстрілював з танка та БМП. З гранатометів та кулеметів великого калібру російські терористи обстріляли опорні пункти в районі Опитного, Пісків Авдіївки, Новгородського та Зайцевого. Також активізувались ворожі снайпери поблизу Пісків та шахти Бутівка.

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Водночас позиції українських бійців поблизу Водяного та Широкіного ворог обстріляв з АГС та стрілецької зброї.