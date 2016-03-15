За час війни на Донбасі загинуло понад 1,6 тисячі російських військових - СБУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу керівник апарату голови Служби безпеки України Олександр Ткачук.

“За нашими даними, більше 1,6 тисячі громадян Російської Федерації, які є військовослужбовцями збройних сил Російської Федерації, загинули за час конфлікту на окупованих територіях”, - заявив Ткачук.

У зв'язку з цим Ткачук заявив, що "фактично до відповідальності треба притягати усе військово-політичне керівництво Росії, яке відсилає на Донбас молодих хлопців, задурюючи їм голови, для того, щоб вони воювали за якісь незрозумілі цінності - "руський мір" чи ще там щось, фактично відправляє своїх співвітчизників воювати з тим народом, який вони вважають братнім".

При цьому керівник апарату голови СБУ наголосив, що війна на Донбасі - це не "сирійське сафарі", тому що в Україні російським військовим протистоїть боєздатна армія, яка здатна дати їм відсіч.

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За його словами, зараз на тимчасово окупованій частині Донецької та Луганської областей залишається близько 6 тисяч кадрових російських військовослужбовців.

“На сьогодні, за нашими даними, на території Донбасу лишається близько 6 тисяч кадрових російських військових”, - заявив Ткачук.

Як зазначив представник СБУ, на окупованій території Донбасу практично на постійній основі триває ротація окремих підрозділів.

"Тобто, окремі частини виходять, замінюються іншими підрозділами... Приблизно термін перебування на окупованій території України - від 3 до 6 місяців. Це відбувається, в принципі, на плановій основі. Цифра наразі дещо зменшилася, але не суттєво. Це ми в першу чергу, звичайно, пов'язуємо з тим, що українська сторона безумовно дотримується Мінських домовленостей і фактично не відкриває вогонь, а тільки у відповідь, за виключенням тих випадків, коли це необхідно для того, щоб зупинити ворожі частини, які намагаються захопити якусь територію", - сказав Ткачук.

При цьому він не назвав точну цифру саме громадян РФ, окрім кадрових військових, які наразі перебувають на Донбасі.

Говорячи про кількість бойовиків, Ткачук зазначив, що загальна кількість незаконних збройних формувань, а мова йде про 1-й та 2-й арміський корпус, складає приблизно 40 тисяч осіб.

"Принаймні, по штату, по їхній побудові, яка повністю відповідає організаційно-штатній побудові Збройних сил Російської Федерації, тобто, вони повністю використовують російську модель, - це приблизно 40 тисяч бойовиків", - наголосив Ткачук.