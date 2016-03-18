З початку АТО статус учасника бойових дій отримали вже понад 126 тисяч військових

З початку проведення антитерористичної операції статус учасника бойових дій вже отримали 126 тис. 784 військовослужбовців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Олексій Чорнобай.

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Він також зазначив, що цього тижня 31 військовослужбовця та працівника Збройних сил України було заохочено відзнаками міністерства, з них 15 осіб – учасники АТО.

Всього, за словами речника, з початку антитерористичної операції за мужність, героїзм і високий професіоналізм в ході виконання бойових завдань майже 10 тис. військовослужбовців і працівників ЗСУ нагороджені відзнаками та цінними подарунками Міністерства оборони та Генерального штабу армії.