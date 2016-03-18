За добу в зоні АТО загинув один український військовий, ще троє отримали поранення

Про це повідомив прес-секретар адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко

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«За минулу добу в результаті бойових дій загинув один наш воїн і ще троє військовослужбовців отримали поранення», - повідомив він.

За даними Лисенка, військовий загинув, підірвавшись на вибуховому пристрої у Гнутовому.

«В Новотроїцькому один військовий отримав поранення в результаті мінометного обстрілу, а у Гнутовому, внаслідок підриву на вибуховому пристрої, один військовий загинув і двоє отримали поранення», - сказав Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО один військовослужбовець загинув, ще двоє були поранені.