Бойовики за день 18 разів обстріляли сили АТО: найгарячіше - неподалік Донецька та Маріуполя

За даними штабу, починаючи з опівночі та до ранку, російські найманці обстріляли позиції поблизу Красногорівки з міномету калібру 82 мм та вели вогонь зі стрілецької зброї поблизу Мар’їнки та Новотроїцького. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

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"О 15.00 російські терористи збільшили кількість обстрілів по укріпленнях сил АТО та обстріляли позиції поруч з Авдіївкою з міномету калібру 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.

По укріпленнях поблизу Зайцевого бойовики вели вогонь з мінометів калібру 120 мм, а по позиціях поруч з Ленінським - із великокаліберних кулеметів.

"Захисників Майорська російські найманці обстрілювали з гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї", - інформують у штабі.

Крім того, неприцільним вогнем по опорних пунктах поблизу Невельського, Красногорівки, Новгородського та Авдіївки бойовики намагалися спровокувати українських бійців на вогонь у відповідь, йдеться в повідомленні.