Біля Авдіївки на міні підірвалися троє військових – волонтери

Неподалік від Авдіївки на протитанковій міні підірвалися троє українських військових. Про це у Facebook повідомляють волонтери з руху "Повернись живим".

"В районі Авдіївки на протитанковій міні сьогодні підірвалися троє військових. Хлопці живі, але у тяжкому стані перебувають у лікарні. На Авдіївському напрямку щоночі ворог обстрілює наші позиції з мінометів заборонених калібрів та з танку", - йдеться у повідомленні.

Проте відзначається, що сьогодні солдати 25 батальйону 54 бригади підбили ворожий танк, який їх атакував. Район, у якому це сталося, волонтери на називають.

Як повідомляв УНІАН, минулої доби у зоні АТО загинули двоє військовослужбовців, ще двоє отримали поранення.