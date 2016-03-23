В Авдіївці йде запеклий бій за промзону - волонтер

Про це розповів в ефірі телеканалу 112 Україна волонтер Віталій Дейнега.

"Під Авдіївкою ідуть гарячі бої за промзону. Я вам скажу чесно, що за останні півроку таких жорстоких боїв на моїй пам'яті не було. Йде запеклий бій за кожен двір. З української сторони п'ять поранених, один важкий, людина може не дожити до ранку. По нас працюють танки прямою наводкою. Застосовуються міномети 82-мм і 120-мм Є і ствольна артилерія я просто не готовий зараз вказати калібр", - розповів Дейнега.

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Він вважає, що мета бойовиків видавити українських військових з промзони. "Ми з неї можемо обстрілювати їх техніку, яка їздить через Ясинуватську розв'язку. І їм це не подобається. Також як нам не подобалося, коли була промзона "сірою" і вони могли заходити та зі ста метрів обстрілювати наші опорні пункти", зазначив він.

Раніше УНІАН повідомляв, що 22 березня у зоні АТО зафіксовано вісім обстрілів із боку бойовиків, усі – на Донецькому напрямку. Українські військові на провокації не відповідали.