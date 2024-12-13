Її уламки знайшла пошукова група.

Одну з крилатих ракет, якими російські загарбницькі війська масовано обстріляли Україну, знищили з переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла".

Відео бойової роботи мобільної вогневої групи Повітряного командування "Захід" публікує у Telegram Командування Повітряних сил ЗСУ. Зазначається, що ракету збив командир кулеметного відділення взводу охорони Галицько-Волинської радіотехнічної бригади молодший сержант Володимир Пшеничняк:

"Збита ракета не завдала шкоди об’єктам критичної інфраструктури. Місце падіння та залишки ракети виявлені пошуковою групою".

Загалом підрозділи протиповітряної оборони та авіація командування "Захід" знищила 52 крилаті ракети повітряного і морського базування Х-101/Х-55СМ, "Калібр" та два ударних дрони типу "Shahed".

Масований обстріл 13 грудня

Як відомо, сьогодні вранція армія РФ атакувала Україну за допомогою ракет різних типів та безпілотників. Згодом окупанти заявили, що це нібито була "відповідь" на удар по авіабазі у місті Таганрог.

Повітряні сили повідомляли, що загалом в небі країни фіксували 94 ракети та 193 дрони. Протиповітряна оборона збила 161 ціль, ще 105 не досягли цілей.

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