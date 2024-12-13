Вранці 13 грудня Росія здійснила чергову масовану ракетно-дронову атаку по українській енергетиці.

Сьогодні, 13 грудня, Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило про зниження потужності пʼяти з девʼяти діючих енергоблоків в Україні через ранкову атаку Російської Федерації по енергосистемі України. Про це повідомила пресслужба МАГАТЕ в мережі X.

"Сьогодні 5 з 9 діючих енергоблоків України скоротили потужність через відновлення атак на енергетичну інфраструктуру", - йдеться в повідомленні.

Ракетна атака на Україну 13 грудня

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що за попередніми звітами, росіянами було запущено 93 ракети, з них вдалося збити 81 ракету. Також росіяни задіяли в цій атаці майже 200 безпілотників. Атака 13 грудня стала однією з найбільш масштабних ударів по українській енергетиці.

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Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що Росія здійснила чергову масовану ракетну атаку проти енергосистеми України. За його словами, енергетики на поточний момент вживають усіх необхідних заходів для того, щоб мінімізувати будь-які негативні наслідки для енергосистеми.

Пізніше Національна енергетична компанія "Укренерго" зазначили, що внаслідок масованої ракетно-дронової атаки 13 грудня пошкоджень зазнали енергооб’єкти в кількох регіонах України. Тоді ж повідомлялося, що в усіх регіонах застосовуються три черги графіка погодинних відключень одночасно.

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