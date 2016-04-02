Протягом дня ситуація в зоні АТО стабілізувалася – прес-центр

Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомляє прес-центр штабу АТО.

Як зазначається в повідомленні, все ж бандитські угрупування не до кінця відмовилися від своїх злочинних намірів та порушували мирні Мінські домовленості. Обстрілюючи укріплення наших сил вони двічі вели вогонь з мінометів 82 калібру по промисловій зоні Авдіївки та один раз в напрямку Пісків. Також тут сепаратисти стріляли в українських воїнів зі стрілецької зброї та снайперських гвинтівок.

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Зазнали обстрілів позиції наших військ і в районах шахти Бутівка, Опитного та Новозванівки. Ворог, як завжди провокував на вогонь у відповідь.

«Незважаючи на помітне зменшення застосування зброї на лінії розмежування сторін, сили АТО пильно стежать за ситуацією та готові до різких змін обстановки», - підкреслюється в повідомленні.