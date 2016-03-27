У МЗС РФ заявили, що Росія не може звільнити Савченко згідно з Мінськими домовленостями

Росія не може звільнити незаконно засуджену в РФ українську льотчицю Надію Савченко згідно з Мінськими домовленостями, оскільки не є суб'єктом угод і може лише чинити тиск на сторони конфлікту.

Про це офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила сьогодні журналістам, коментуючи заклики західних країн до Росії звільнити Савченко у відповідності з Мінськими домовленостями, передає РИА Новости.

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Захарова зазначила, що Мінські угоди присвячені двом конфліктуючим сторонам, на які Росія повинна чинити тиск, так само як і Франція, ФРН повинні впливати на Київ.

"Все, нічого іншого ми не повинні", — сказала Захарова.

Як повідомляв УНІАН, суд в Росії 22 березня засудив Савченко до 22 років ув'язнення за нібито вбивство російських журналістів, які незаконно перебували на сході України для інформаційного супроводу російських бойовиків.

Савченко та її захист відкидають звинувачення і стверджують, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили бойовики, які потім примусово переправили її до Росії.

Савченко незаконно утримують в РФ з середини літа 2014 року.

За час утримання в СІЗО Савченко кілька разів оголошувала голодування і погрожує розпочати сухе голодування з 6 квітня.

Довідка УНІАН. 12 лютого 2015 року Тристороння контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі підписала «Комплекс заходів з виконання Мінських угод».

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Пунктом 6 комплексу передбачено забезпечення звільнення та обміну всіх заручників і незаконно утримуваних осіб на основі принципу «всіх на всіх». Цей процес має бути завершений не пізніше як на п'ятий день після відведення озброєнь.

Документ підписали учасники контактної групи: посол ОБСЄ Гайді Тальявіні, колишній президент України Леонід Кучма, посол Російської Федерації в Україні Михайло Зурабов, ватажки бойовиків «ДНР» і «ЛНР» Олександр Захарченко та Ігор Плотницький.