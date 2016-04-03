На Луганщині підірвалися семеро російських військових - розвідка

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки при Міноборони України.

"2 квітня ц.р. у районі н.п.Стаханов в результаті підриву на власному мінному полі вантажного автомобіля, що перевозив боєприпаси та особовий склад, загинуло сім російських військовослужбовців 6 окремого мотострілецького полку (Стаханов) 2 АК, у т.ч. дві жінки-снайпери", - зазначається у повідомленні.

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Крім того, за інформацією розвідки, 1 квітня, перебуваючи в стані сильного алкогольного сп’яніння, вийшли на власне мінне поле та підірвались на міні направленої дії (МОН-50) два військовослужбовці 3 мотострілецького батальйону 9 ошмсп мп, один з яких загинув.

Нагадаємо, 1 квітня в районі Авдіївки 13 російських військових отримали поранення.