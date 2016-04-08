У Донецьку побудують "спецморг" для загиблих російських військових – розвідка

Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України щодо обстановки в районі проведення АТО станом на 8 квітня.

Читайте такожРозвідка встановила ще трьох російських генералів, які командували бойовиками на Донбасі

Зазначається, що 4 квітня у Ростові-на-Дону представники ФСБ провели робочу нараду за участю так званого "мера" Донецька Ігоря Мартинова, його заступника Ігоря Пономаренка та "генерального прокурора" так званої "ДНР" Андрія Співака, на якій головна увага приділялася запобіганню витоку інформації про загиблих та поранених військовослужбовців Збройних сил РФ.

"Під час зустрічі Мартинов отримав завдання організувати спорудження у Донецьку комплексу спеціальних приміщень для зберігання та ідентифікації тіл загиблих російських військовослужбовців, у тому числі з використанням мобільної лабораторії визначення ДНК, яка прибула з Росії до Донецька 9 березня", - йдеться у повідомленні.

Відповідно до вимог співробітників російських спецслужб, такий комплекс повинен розміщуватись на ізольованій території, з жорстким пропускним режимом.

Водночас Мартинов несе персональну відповідальність за виток будь-якої інформації щодо існування зазначеного комплексу, зауважили у розвідці.