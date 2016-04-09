Чергові втрати російсько-терористичних військ під Авдіївкою: дев'ятеро загиблих та 21 поранений

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

"У районі н.п.Авдіївка зафіксовано зростання бойових втрат особового складу 11 окремого мотострілецького полку (Макіївка) та 3 окремої мотострілецької бригади (Горлівка)1 АК ЗС РФ", - зазначається у повідомленні.

Крім того, розвідка розповіла, що 8 квітня до моргу Донецької обласної клінічної лікарні ім. Калініна доставлено дев’ять загиблих, а до міської лікарні №18 та Центральної клінічної міської лікарні ім.Вишневського – 21 поранений.

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"Встановлено чергові втрати особового складу розвідувальних підрозділів 9 ошмсп мп 1 АК ЗС РФ. 6-8 квітня ц.р. загинув один та поранено п’ять російських військовослужбовців цього полку, які діяли у складі диверсійно-розвідувальних груп у районі н.п.Широкине", - заявили в ГУР.