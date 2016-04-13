Місія ОБСЄ помітила фургон з написом "Вантаж 200", який перетнув українсько-російський кордон

Про це йдеться у тижневому звіті місії з 6 по 12 квітня 2016 року.

"6 квітня о 20:08 Спостережна місія побачила зареєстрований в Україні фургон, що прибув на прикордонний пукт пропуску з України та перетнув кордон в Російську Федерацію. На лобовому склі фургона були написи російською мовою "Ритуальні послуги" та "Вантаж 200" (цей напис є відомим російським військовим кодом, який позначає військовослужбовців, що загинули в ході бойових дій)", - сказано у звіті.

Читайте такожОБСЄ передало українським саперам спорядження для безпечного очищення транспортних комунікацій від мін

Спостерігачі не змогли визначити, чи перевозив цей фургон труну.

Також спостерігачі впродовж звітного періоду бачили на прикордонному пункті «Донецьк» у чотирьох випадках машини швидкої допомоги. Усі чотири машини швидкої мали українські реєстраційні знаки та перетинули кордон в обох напрямках. Окрім медичного персоналу, місія не спостерігала будь-яких інших осіб у салоні карет швидкої.

Пункти пропуску «Гуково» і «Донецьк» межують з українськими пропускними пунктами «Червонопартизанськ» та «Ізварине», які розташовані на окупованій частині Донбасу.