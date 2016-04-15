Постпред Росії при ОБСЄ обурений переміщенням ЗСУ територією України

Як повідомили УНІАН у МЗС РФ, про це він заявив на засіданні Постійної ради ОБСЄ.

Традиційно представник РФ виступив із заявами на підтримку російських бойовиків. Зокрема, він заявив, що на Донбасі зберігається напружена обстановка. За його словами, "продовжуємо фіксувати застосування важких озброєнь українськими силовиками, які не збираються повертатися на колишні позиції".

"Деякі колеги намагаються оскаржити відповідальність Києва за це загострення, посилаючись на слова заступника голови СММ Олександра Хуга про те, що не існує "сірих" або нейтральних зон. Прозвучало і твердження, що українська армія може робити на території України все, що хоче, і займати будь-які території. У цьому контексті виникає питання, чи такий самий підхід буде застосовуватися і до ідеї, що звучала тут, про створення демілітаризованих ділянок на лінії зіткнення? Поясню: чи є така демілітаризація фактично односторонньою, обов'язковою для загонів ополчення, але не для Києва?", - сказав Лукашевич.

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"Низка партнерів намагаються переконати себе, що нинішня київська влада – це жертва, і тому може розраховувати на поблажливість. Спробуйте переконати в цьому жителів Донбасу, проти яких два роки тому була розпочата каральна операція. Тих, кого спалювали живцем в Одесі, кого бомбили авіацією в Луганську, тих жінок і дітей, яких вбивали артилерією на вулицях Слов'янська, Донецька, Горлівки, Луганська, Станиці Луганської, інших міст Донбасу. Переконані, що це у вас не вийде, навіть якщо ви запропонуєте тим, хто залишився жити в Донбасі, цілий кошик печива", - сказав він.

Лукашевич зазначив, що "вигороджування" влади України гальмує переговорний процес і провокує ескалацію конфлікту.

На його думку, "єдиним ключем до прогресу, як і раніше, залишається прямий діалог Києва з Донецьком і Луганськом за всіма напрямами врегулювання".

Лукашевич сподівається, що новий уряд України "реально візьметься за виконання Мінських домовленостей, відмовиться від затягування переговорів і провокації напруженості".