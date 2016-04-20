РФ перекидає на Донбас підрозділи, набрані з дагестанців та чеченців - розвідка

Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

"З огляду на збільшення кількості російських військовослужбовців, які не бажають брати участь у воєнних злочинах російської влади в Україні, командування ЗС РФ продовжує активне залучення підрозділів, особовий склад яких набраний переважно із народів Північного Кавказу. 19 квітня до складу 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1 АК прибув черговий російський підрозділ, укомплектований переважно вихідцями із Дагестану та Чечні. Встановлено персональні дані одного з військовослужбовців цього підрозділу: Алібатиров Іслам Рамазанович, 18 липня 1985 року народження", - йдеться у повідомленні.

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Також розвідники зазначають, що на тимчасово окупованій частині Донбасу зберігається активність противника на Донецькому напрямку.

Так, в районі Авдіївки здійснювались обстріли українських позицій сил АТО, у тому числі із застосуванням 82- та 120-міліметрових мінометів.

Зафіксовано поповнення боєкомплекту підрозділів 11 окремого мотострілецького полку (Макіївка) 1 армійського корпусу (АК) збройних сил РФ у Донецьку. "Заплановано посилення підрозділів 11 окремого мотострілецького полку, у рамках чого переміщено з Донецька в напрямку Макіївки танковий взвод, два мотострілецькі взводи та 11 вантажних автомобілів", - йдеться у повідомленні.

Впродовж доби було зафіксовано 23 обстріли українських позицій зі стрілецької зброї, гранатометів, 120- та 82-міліметрових мінометів, з них два обстріли – Майорськ, Ленінське (Слов’янський напрямок); 13 – Верхньоторецьке, Авдіївка, Опитне, шахта Бутовка, Мар’їнка (Донецький напрямок); вісім – Широкине, Бердянське (Маріупольський напрямок).