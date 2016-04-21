Розвідка назвала імена російських офіцерів, які перевозили зброю з окупованого Донбасу до РФ

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки при Міноборони України.

Серед них - начальник автомобільної служби майор ЗС РФ Кунаккуджин Ільяс Шагідулович, 1980 р.н., який для незаконного перетину російсько-українського кордону використовує паспорт громадянина РФ 8005 №913472.

Зазначається, що до направлення в Україну майор Кунаккуджин проходив службу у м.Чебаркуль (Челябінська обл.), випускник Челябінського військового автомобільного інституту 2003 р.

Крім того, викрито заступника начальника автомобільної служби майора ЗС РФ Шутова Сергія Олександровича, який для незаконного перетину російсько-українського кордону використовує паспорт громадянина РФ 0102 №971555.

Читайте такожРозвідка встановила особу підполковника РФ - керівника бойовиків на Донбасі

Також названо ім'я старшого офіцера автомобільної служби капітана Путілова Миколи Андрійовича, який для незаконного перетину російсько-українського кордону використовує паспорт громадянина РФ 0508 №484425.

Додатково встановлено, що зазначена група російських військових автомобілістів безпосередньо причетна до контрабанди зброї з тимчасово окупованих територій сходу України до Росії для потреб одного з організованих злочинних угруповань м.Челябінськ та постачання наркотичних речовин у зворотному напрямку, з території Росії в Україну.