ДПСУ: відправка Росією 51-го "гумконвою" на Донбас - чергове грубе порушення міжнародного законодавства

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав прес-секретар Державної прикордонної служби України Олег Слободян сьогодні на брифінгу в Києві.

Він нагадав, що сьогодні вранці на Донбас з території Росії прослідувало дві колони так званого "гумконвою" у складі 114 автомобілів.

"Оскільки переміщення "гумконвою" в черговий раз відбувалось з грубим порушенням вітчизняного та міжнародного законодавства, яке регламентує направлення гуманітарних вантажів, представники Міжнародного комітету Червоного Хреста участі в оформленні не брали, представники української міжвідомчої групи здійснювали лише візуальне спостереження без виконання контрольних функцій", - заявив він.

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"В ході візуального спостереження було встановлено, що більшість автомобілів заповнені наполовину, що свідчить про декларативність та показушність даної акції", - сказав Слободян, додавши, що деякі автомобілі везли з Росії мотопомпи та автозапчастини.

Як повідомляв УНІАН, Росія сьогодні відправила 51-й "гуманітарний конвой" на окупований Донбас.