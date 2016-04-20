ОБСЄ: На Донбасі фіксується майже 5 тисяч порушень режиму тиші за добу
Спеціальний представник ОБСЄ у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Мартін Сайдік заявляє, що на Донбасі фіксуються 4,7 тис. порушень режиму припинення вогню за добу.
Як повідомляє БЕЛТА, про це Сайдік повідомив сьогодні журналістам за підсумками засідання контактної групи у Мінську.
"Координатор робочої групи з безпеки висловив стурбованість щодо різкого збільшення порушень режиму припинення вогню. Таких порушень фіксується 4,7 тис. за добу", - сказав Сайдік.
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Спецпредставник ОБСЄ з жалем зазначив, що на Донбасі усі сторони знову використовують важке озброєння, у тому числі артилерію і міномети. Всупереч існуючій угоді цю зброю було виведено з місць зберігання. "Усі сторони порушують взяті на себе зобов'язання", - підкреслив він.
Сайдік також звернув увагу, що координатор робочої групи з безпеки Ертугрул Апакан закликав усі сторони припинити обстріли, враховуючи збільшення чисельності постраждалих, як серед військових, так і серед цивільних осіб, а також інциденти зі спостерігачами ОБСЄ.
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"Ми також обговорювали проведені роботи з розмінування на визначених раніше ділянках. На жаль, існуючі проблеми безпеки не сприяють швидкому проведенню робіт, тому необхідно припинити бої і обстріли", - зазначив Сайдік.