ОБСЄ: На Донбасі фіксується майже 5 тисяч порушень режиму тиші за добу

Як повідомляє БЕЛТА, про це Сайдік повідомив сьогодні журналістам за підсумками засідання контактної групи у Мінську.

"Координатор робочої групи з безпеки висловив стурбованість щодо різкого збільшення порушень режиму припинення вогню. Таких порушень фіксується 4,7 тис. за добу", - сказав Сайдік.

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Спецпредставник ОБСЄ з жалем зазначив, що на Донбасі усі сторони знову використовують важке озброєння, у тому числі артилерію і міномети. Всупереч існуючій угоді цю зброю було виведено з місць зберігання. "Усі сторони порушують взяті на себе зобов'язання", - підкреслив він.

Сайдік також звернув увагу, що координатор робочої групи з безпеки Ертугрул Апакан закликав усі сторони припинити обстріли, враховуючи збільшення чисельності постраждалих, як серед військових, так і серед цивільних осіб, а також інциденти зі спостерігачами ОБСЄ.

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"Ми також обговорювали проведені роботи з розмінування на визначених раніше ділянках. На жаль, існуючі проблеми безпеки не сприяють швидкому проведенню робіт, тому необхідно припинити бої і обстріли", - зазначив Сайдік.