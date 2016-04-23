Україна поінформувала ОБСЄ щодо наявності танків, "Градів" і САУ в районах Донецька, Спартака та Артемівська

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За даними розвідки, зберігається активність противника на Донецькому напрямку. В районі н. п. Авдіївка зберігається висока інтенсивність обстрілів позицій сил АТО, у т.ч. із застосуванням 82-мм мінометів.

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"У східній частині н.п.Ясинівка (у господарчих спорудах) підтверджено перебування гаубичної самохідної артилерійської батареї 11 окремого мотострілецького полку (Макіївка) 1 АК", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що протягом доби зафіксовано 19 обстрілів зі стрілецької зброї, гранатометів та 82-мм мінометів, з них: один – Щастя (Новоайдарський напрямок); три – Трьохізбенка (Сєверодонецький напрямок); один – Зайцеве (Слов’янський напрямок); п’ять – Авдіївка, Мар’їнка (Донецький напрямок); чотири – Березове (Волноваський напрямок); п’ять – Широкине (Маріупольський напрямок).