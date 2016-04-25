Бойовики змінюють тактику вогневого ураження сил АТО, мають намір вдарити на Маріупольському напрямку - розвідка

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Зменшуючи кількість короткочасних обстрілів, вогонь зосереджується на певних ділянках з метою завдання максимальних втрат. 24 квітня на Слов'янському напрямку артилерією 1 АК було відпрацьовано знищення об'єктів сил АТО, розгорнутих в оперативно-тактичній глибині нашої оборони в районі Правдівки (20 км від лінії зіткнення). Для коректування вогню 152-міліметрових гаубиць "Мста-Б" і розвідки результатів вогневого ураження залучався комплекс радіолокаційної розвідки "Зоопарк-1", - йдеться у повідомленні.

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За даними розвідки, ворог здійснює підготовку до аналогічних дій на Маріупольському напрямку.